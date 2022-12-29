Карраскаль: я счастлив в России, но не знаю, буду ли выступать за ЦСКА. Хочу сыграть в ЛЧ

Колумбийский полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры в России.



«Я очень счастлив в России. Я не знаю, буду ли я продолжать выступать за ЦСКА или уйду, но я наслаждался своим временем там. Есть ли вероятность того, что я сменю команду? У меня нет особого представления, мой агент позаботится об этом. Надеюсь, когда праздники в России закончатся, мне скажут, что будет дальше.



Не беспокоит тот факт, что ЦСКА имеет запрет на участие в международных турнирах? Конечно, очевидно. Я бы хотел сыграть в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Единственное, что можно сказать наверняка, это то, что я счастлив в клубе, люди меня очень любят. Мы подождём и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Карраскаля PrimerTiempo.