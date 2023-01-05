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Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» сегодня, несмотря на двухматчевую дисквалификацию

Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» сегодня, несмотря на двухматчевую дисквалификацию
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может проигнорировать свою дисквалификацию и дебютировать за клуб уже сегодня, 5 января, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в саудовской команде хотят, чтобы форвард сыграл в сегодняшнем матче чемпионата с «Аль-Тае», несмотря на дисквалификацию игрока. В ноябре 2022 года Роналду получил наказание в виде отстранения от двух матчей: в апреле он разбил телефон маленькому болельщику после поражения «Манчестер Юнайтед» во встрече с «Эвертоном» (0:1). Если португалец появится на поле, то «Аль-Наср» будет оштрафован. Клуб согласен оплатить штраф.

По правилам ФИФА, любая дисквалификация до четырёх матчей или трёх месяцев, которую футболист отбыл не полностью до перехода в новую команду, должна быть завершена после трансфера.

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