Сергей Кирьяков: первые претенденты на вылет из РПЛ — «Торпедо» и «Химки»

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков считает, что главными претендентами на вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023 являются «Торпедо» и «Химки».

«Первые претенденты на вылет из РПЛ — «Торпедо» и «Химки». Но футбол такая вещь, где всё может быстро поменяться. На сегодняшний момент, как мне кажется, сложнее всего будет остаться именно этим командам», — сказал Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, на зимнюю паузу в зоне вылета турнирной таблицы чемпионата России ушли московское «Торпедо» и подмосковные «Химки». В зоне стыковых матчей находятся московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит».