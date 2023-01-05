Источник: экс-наставнику «Сочи» Точилину предложили войти в тренерский штаб «Пари НН»

Бывшему главному тренеру «Сочи» Александру Точилину предложили войти в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород», информирует «РБ Спорт».

Согласно сведениям источника, новый тренер «Пари НН» Артём Горлов хочет пригласить в свой штаб двоих помощников. На один из вакантных постов и рассматривается именно кандидатура Точилина. Экс-наставник «Сочи» взял паузу на размышления по поводу предложения «Нижнего Новгорода».

Отмечается, что вторым ассистентом Горлова в «Пари НН», вероятнее всего, станет Тимур Шипшев, ныне работающий на аналогичной должности в женской команде московского ЦСКА.

Напомним, Александр Точилин недавно покинул пост главного тренера «Сочи». На освободившееся место сочинцы назначили Курбана Бердыева.