«Челси» объявил о подписании защитника «Монако» Бадьяшиля

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль официально стал футболистом «Челси». Об этом лондонский клуб объявил на своей странице в социальных сетях. Контракт игрока со столичной командой будет действовать до лета 2030 года.
По сведениям СМИ, 21-летний француз обошёлся синим в € 38 млн. Переговоры длились почти всю вторую половину декабря, а в первых днях января игрок успешно прошёл медицинское обследование, прежде чем подписать контракт с лондонцами.
Бадьяшиль выступал в основе «Монако» в течение последних четырёх сезонов. Во всех турнирах, включая матчи Лиги 1, Лиги чемпионов и Лиги Европы, футболист провёл за монегасков почти 150 матчей. В сентябре игрок дебютировал за взрослую сборную Франции.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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