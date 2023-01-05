Романо: вероятнее всего, Сантуш продолжит тренерскую карьеру на Среднем Востоке

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, многие европейские и китайские клубы делали предложения о работе специалиста, но следующим местом его профессионального пребывания, скорее всего, станет Средний Восток.

Португальцы с Сантушем на тренерском посту дошли на чемпионате мира — 2022 до четвертьфинала, в котором минимально уступили команде Марокко (0:1). На Евро-2020 команда вышла в 1/8 финала, в которой минимально проиграла Бельгии, а на ЧМ в России тоже стала участницей 1/8 финала, где оказалась слабее Уругвая. На Евро-2016 команда одержала победу.

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