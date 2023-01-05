Артета и Клопп — в числе претендентов на звание лучшего тренера ноября и декабря в АПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в английской Премьер-лиге по итогам ноября и декабря, сообщается на сайте АПЛ.



На награду претендуют наставник «Арсенала» Микель Артета, Томас Франк («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).



«Канониры» за этот период выиграли все четыре свои матча, одержав верх над «Челси», «Вулверхэмптоном», «Брайтоном» и «Вест Хэмом».



«Брентфорд» одержал две победы (одна из них над «Манчестер Сити» со счётом 2:1), а также дважды сыграл вничью.



«Ньюкасл» выиграл три матча из четырёх, один раз сыграв вничью. Две победы из трёх были одержаны с крупным счётом – над «Саутгемптоном» (4:1) и «Лестером» (3:0).



«Ливерпуль» выиграл все четыре матча, одержав также первые гостевые победы в нынешнем сезоне – над «Тоттенхэмом» (2:1) и «Астон Виллой» (3:1).

Новость по теме Артета остался недоволен двумя неназначенными пенальти в ворота «Ньюкасла»

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?