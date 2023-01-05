Инфантино — об оскорблениях Юмтити: нужно навсегда заткнуть рот всем расистам

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об оскорблениях на расовой почве, которые болельщики «Лацио» адресовали защитнику «Лечче» Самуэлю Юмтити во время матча 16-го тура Серии А.
«Давайте крикнем громко и ясно: «Нет расизму!» Пусть подавляющее большинство фанатов, которые являются хорошими людьми, поднимутся, чтобы навсегда заткнуть рот всем расистам», — приводит слова Инфантино Get French Football News.
Юмтити подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей на протяжении всего матча. Встреча была даже остановлена на какое-то время, так как диктор стадиона выступил с просьбой прекратить выкрики в сторону французского защитника. В концовке матча фанатам «Лечче» удалось перекричать болельщиков «Лацио», скандируя «Юмтити!» в поддержку своего футболиста. Защитник покинул поле в слезах.
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