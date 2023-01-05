Силкин — о Головине: для топовых клубов набирать очки пять матчей — это не показатель

Бывший российский футболист, а также экс главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении полузащитника «Монако» Александра Головина, а также прокомментировал вероятность его ухода в топ-клуб Европы.

«Головин отмечался результативными действиями и в России — потому и перешёл в «Монако». Если большие клубы посчитают необходимым его приобрести, то будут за него бороться.



Для топовых клубов набирать очки пять матчей — это не показатель. Гранды хотят, чтобы игрок их усилил. Молодец, что набирает очки — от него все этого и ждут», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За последние пять матчей французской Лиги 1 Головин забил три гола и отдал две результативные передачи.