Силкин — о Головине: для топовых клубов набирать очки пять матчей — это не показатель
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Бывший российский футболист, а также экс главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлении полузащитника «Монако» Александра Головина, а также прокомментировал вероятность его ухода в топ-клуб Европы.
«Головин отмечался результативными действиями и в России — потому и перешёл в «Монако». Если большие клубы посчитают необходимым его приобрести, то будут за него бороться.
Для топовых клубов набирать очки пять матчей — это не показатель. Гранды хотят, чтобы игрок их усилил. Молодец, что набирает очки — от него все этого и ждут», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За последние пять матчей французской Лиги 1 Головин забил три гола и отдал две результативные передачи.
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