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Вингер «Брайтона» Троссард может покинуть клуб в конце сезона. Игрок интересен «Челси»

Вингер «Брайтона» Троссард может покинуть клуб в конце сезона. Игрок интересен «Челси»
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Крайний атакующий полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард может покинуть команду по окончанию текущего сезона. Как сообщает бельгийское издание Het Belang van Limburg, в последние несколько недель 28-летний игрок отклонил уже несколько предложений нового контракта от руководства «чаек».

Так как контракт Троссарда заканчивается летом 2023 года, то по окончанию сезона он может покинуть команду на правах свободного агента, а уже с января может начать переговоры с другими клубами. У «чаек» есть опция продления контракта на ещё один сезон, однако было решено не пользоваться этой возможностью, а сам игрок готов покинуть команду. Если это случится, то одними из претендентов на него называются«Челси» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Троссард провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге. На его счету семь забитых мячей и две голевые передачи.

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