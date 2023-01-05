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Лэмпард: я не дурак и понимаю, что «Эвертону» нужно добиваться результатов

Лэмпард: я не дурак и понимаю, что «Эвертону» нужно добиваться результатов
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию в ливерпульском клубе. После поражения от «Брайтона» (1:4) «ириски» опустились на 18-е место Премьер-лиги.

«У нас были частные беседы с руководством. Я никогда не искал и не буду искать заверений. Моя работа заключается в том, чтобы полностью сосредоточиться на текущей работе — изо дня в день и от игры к игре. Это абсолютная реальность. На самом деле мне не нужны заверения.

Я не дурак и понимаю, что нам нужно добиваться результатов. Мы хотим остаться в этой лиге – это первое, что нужно в нынешнем году. Мы только что скатились в тройку аутсайдеров. Я просто говорю, что такова наша реальность. Но если мы выиграем наш следующий матч в чемпионате, то, вероятно, выйдем из зоны вылета», — приводит слова Лэмпарда talkSPORT.

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