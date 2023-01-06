Лионель Месси назван «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии издания L'Équipe

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси признан «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии авторитетного издания. L'Équipe Трофей «Чемпион чемпионов» вручается самому яркому спортсмену по итогам года, по мнению журналистов редакции группы L'Équipe. Рейтинг составлен по результатам тайного голосования, которое завершилось 4 декабря.

По итогам голосования первое место занял Лионель Месси, набрав 808 очков. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко). Замкнул лидирующую тройку испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

Четвёртое место в рейтинге занял бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул. В топ-5 вошёл нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

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