Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси назван «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии издания L'Équipe

Лионель Месси назван «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии издания L'Équipe
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси признан «чемпионом чемпионов» 2022 года по версии авторитетного издания. L'Équipe Трофей «Чемпион чемпионов» вручается самому яркому спортсмену по итогам года, по мнению журналистов редакции группы L'Équipe. Рейтинг составлен по результатам тайного голосования, которое завершилось 4 декабря.

По итогам голосования первое место занял Лионель Месси, набрав 808 очков. На втором месте расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (381 очко). Замкнул лидирующую тройку испанский теннисист Рафаэль Надаль (285).

Четвёртое место в рейтинге занял бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул. В топ-5 вошёл нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен.

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса

Самые результативные игроки 2022 года. Месси и близко не подобрался к Мбаппе Самые результативные игроки 2022 года. Месси и близко не подобрался к Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023