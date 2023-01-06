Александр Сапега: запрет пива — худший кейс ЧМ-2022. Катар будет выплачивать большой штраф

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега высказался о запрете продажи пива на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Можно однозначно сказать, что ФИФА и производитель пива потеряли очень много денег. Катар будет выплачивать очень большой штраф. Это, конечно, худший кейс чемпионата мира — 2022.
В ФИФА ничего не могли сделать — это законы Катара. У маркетингового отдела ФИФА были связаны руки. Я их понимаю. Одна из активностей KIA, которой я занимаюсь, находилась в фан-зоне, где пиво не продавали до 19:00. И из-за этого бывали моменты, когда там вообще не было людей. Мне задавали вопрос: «Сколько людей пришло?» А мне сложно что-то ответить, ха-ха. Ну, такой вот чемпионат мира», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
- 6 января 2023
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