Экс-помощник Бердыева: предложений нет. Возможно, в «Сочи» такая ситуация, что я не нужен

Молдавский тренер Иван Данильянц рассказал, что Курбан Бердыев не связывался с ним по поводу работы в «Сочи». Специалист предположил, что он не нужен сочинскому клубу. Отметим, Данильянц был помощником Бердыева в «Рубине», «Ростове», «Кайрате» и «Тракторе» на протяжении многих лет.
«Я ещё ничего не знаю. Сейчас мне ничего не известно. Общался ли с Бердыевым на тему работы в «Сочи»? Нет, не общался. При уходе из «Трактора» вообще ещё ничего не было известно. В любом случае мы на связи. Если что-то будет, я готов к работе. Возможно, там складывается так ситуация, что я не нужен. Пока никаких предложений нет», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».
После 17 туров сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, имея в активе 25 очков.
- 6 января 2023
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:35
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15