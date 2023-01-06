Экс-помощник Бердыева: предложений нет. Возможно, в «Сочи» такая ситуация, что я не нужен

Молдавский тренер Иван Данильянц рассказал, что Курбан Бердыев не связывался с ним по поводу работы в «Сочи». Специалист предположил, что он не нужен сочинскому клубу. Отметим, Данильянц был помощником Бердыева в «Рубине», «Ростове», «Кайрате» и «Тракторе» на протяжении многих лет.

«Я ещё ничего не знаю. Сейчас мне ничего не известно. Общался ли с Бердыевым на тему работы в «Сочи»? Нет, не общался. При уходе из «Трактора» вообще ещё ничего не было известно. В любом случае мы на связи. Если что-то будет, я готов к работе. Возможно, там складывается так ситуация, что я не нужен. Пока никаких предложений нет», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

После 17 туров сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, имея в активе 25 очков.