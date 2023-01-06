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Петржела: я хотел, чтобы в «Зените» играли молодые, а Мутко хотел тех, кто ему нравился

Петржела: я хотел, чтобы в «Зените» играли молодые, а Мутко хотел тех, кто ему нравился
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об особенностях работы с экс-президентом санкт-петербургского клуба Виталием Мутко.

«Впечатление хорошее, никаких проблем не возникало. Была проблема лишь с языком. Немного с футболистами. Хотел, чтобы играли молодые, а у Мутко были в составе те, кто ему нравился. Но это мелкие проблемы. Я бы сказал, что у нас были нормальные отношения с Мутко. Из дубля пришли семь-восемь игроков. Я приглашал молодых ещё из зарубежных клубов. Но в команде были и опытные футболисты, например Алексей Игонин. Я не хотел с ними работать, потому что они очень медленные, а в современном футболе нужны быстрые ребята», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».

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