Страшная травма игрока «МЮ». Такого возвращения никто не ожидал

«Манчестер Юнайтед» без особых проблем повёл в счёте в матче с «Борнмутом» благодаря Каземиро. Первый тайм подходил к концу. И сценарий вырисовывался всё чётче и чётче. У «МЮ» было преимущество, и они летели к шестой победе подряд. Но в конце первых 45 минут идеальный сюжет сломала ужасная травма.

Вы ещё помните Донни ван де Бека? Мужчину, который перешёл в «МЮ» летом 2020-го из «Аякса» за € 39 млн. Если нет – ничего удивительно. С приходом тен Хага у него только шесть матчей за команду. А игра с «Борнмутом» – только вторая в стартовом составе. Хотя казалось, что именно бывший тренер «Аякса» изменит роль хорошо знакомого ему полузащитника. Ведь они вместе работали ещё в Нидерландах. Но постоянно что-то мешало. В первую очередь – здоровье.

Вот что тен Хаг говорил ещё в октябре.



«У него была мышечная травма, и на восстановление после неё обычно уходит пара недель. Сейчас Донни вернулся на тренировочное поле, он делает свою работу, но по-прежнему занимается индивидуально, не возвращается к командным тренировкам. Мы должны дождаться этого момента.



Он должен набрать форму. Очевидно, это его недостаток. Он находится здесь уже два с половиной года. У него была предсезонная подготовка, которая прошла вполне нормально, и он ещё получит свои шансы», – отмечал тренер.



И вот в начале января ван де Бек дождался возможности проявить себя. Но это закончилось кошмарно. Защитник «Борнмута» Маркос Сенеси задержался в подкате и влетел в правую ногу голландцу. Она просто вывернулась. Ниже несколько фото, пропитанных болью.

Травма ван де Бека Фото: Кадр из трансляции

Травма ван де Бека Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Ван де Бек покидает поле Фото: AP/TASS

Хавбек тут же схватился за колено, корчась от боли. При этом он сам покинул поле. Вместо него вышел Алехандро Гарначо.



«Мы должны подождать, чтобы поставить правильный диагноз, но это выглядит не очень хорошо, – сказал тен Хаг после игры MUTV. – То, что случилось с Донни, в первую очередь плохо для него, но также это и плохие новости для «Манчестер Юнайтед».

Аналитики ресурса Injury Mechanisms в соцсетях привели несколько вероятных вариантов развития событий. Сначала игрока ожидает рентген, который должен исключить перелом. После – МРТ. Идеальный сценарий – сильное растяжение. Худший – разрыв крестообразных связок.

Интересно, что во втором тайме Шоу и Рашфорд добили соперника – 3:0. Но ван де Беку от этих новостей вряд ли намного легче.