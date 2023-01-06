Бышовец назвал Семака лучшим тренером в истории «Зенита»
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Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец назвал Сергея Семака лучшим главным тренером в истории «Зенита». По его мнению, Семак превзошёл нидерландского специалиста Дика Адвоката.
«Результаты «Зенита» при Семаке действительно впечатляют. Его личностные качества, его профессиональность. Думаю, вполне оправдано считать Семака лучшим тренером в истории «Зенита».
Дик Адвокат выигрывал Кубок УЕФА? Мы говорим о российском тренере, это будет более справедливо. Мы говорим о Семаке не только с позиции занимаемых мест. Но есть доля правды, что с финансами, подбором игроков и условиями «Зенит» вправе добиваться больших результатов в еврокубках. Но я больше склоняюсь к Семаку, чем к Адвокату», — приводит слова Бышовца Legalbet.
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