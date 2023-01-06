Колыванов: чем больше классных легионеров в РПЛ, тем быстрее будут расти российские игроки

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов считает, что присутствие легионеров высокого уровня в Российской Премьер-Лиге позитивно скажется на развитии молодых российских футболистов.



«Любой команде всегда хочется усилиться в трансферное окно. Если «Динамо» возьмёт игроков, кто поможет команде, — ради бога. Я всегда говорю: чем больше высококлассных легионеров в РПЛ, тем быстрее будут расти российские игроки. Всегда же приятно смотреть, когда приезжает хороший футболист. Рядом с такими игроками наша молодёжь и учится», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 17 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит». В активе команды Сергея Семака 42 балла.