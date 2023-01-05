Игорь Колыванов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов рассказал, какие команды РПЛ являются главными претендентами на понижение в классе.
«В «Торпедо» «хорошо» поработали: сплавили одного тренера, потом второго… «Торпедо», «Химки», «Факел» и «Локомотив» находятся внизу таблицы с небольшим отставанием от 12-го места. Как мне кажется, «Локо» выправит ситуацию. Даже избежит стыковых матчей. А оставшиеся три команды — главные претенденты на вылет. Именно они разыграют две путёвки в Первую лигу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам 17 туров на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Торпедо». «Автозаводцы» сумели набрать лишь шесть баллов. Также в зоне вылета находятся подмосковные «Химки» (12). В зоне стыковых матчей располагаются московский «Локомотив» (13) и воронежский «Факел» (13). На 12-й позиции, которая гарантирует место в РПЛ на следующий сезон, находится «Пари Нижний Новгород» (19 баллов).
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