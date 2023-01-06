В «Баварии» подтвердили переговоры о переходе Яна Зоммера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб ведёт переговоры о трансфере вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера.
«Я не люблю говорить об игроках других клубов, но по Зоммеру мы ведём переговоры. Мы рассматриваем наши варианты и примем решение в скором времени», — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.
Из-за сломанной ноги Мануэль Нойер пропустит остаток сезона, поэтому «Баварии» нужен новый вратарь на позицию первого номера. Рассматривался вариант с возвращением из «Монако» Александра Нюбеля, но у сторон возникли сложности в переговорах.
По ранее приведённой информации, сам 34-летний Зоммер, чей контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года, заявил о желании перебраться в «Баварию». Его действующий клуб просит за январский трансфер € 5 млн.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик:
- 6 января 2023
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