В «Баварии» подтвердили переговоры о переходе Яна Зоммера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб ведёт переговоры о трансфере вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера.

«Я не люблю говорить об игроках других клубов, но по Зоммеру мы ведём переговоры. Мы рассматриваем наши варианты и примем решение в скором времени», — приводит слова Салихамиджича Sky Germany.

Из-за сломанной ноги Мануэль Нойер пропустит остаток сезона, поэтому «Баварии» нужен новый вратарь на позицию первого номера. Рассматривался вариант с возвращением из «Монако» Александра Нюбеля, но у сторон возникли сложности в переговорах.

По ранее приведённой информации, сам 34-летний Зоммер, чей контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года, заявил о желании перебраться в «Баварию». Его действующий клуб просит за январский трансфер € 5 млн.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: