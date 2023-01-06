Маркус Рашфорд признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком клуба в декабре, сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
После завершения чемпионата мира в Катаре «Юнайтед» в период с 21 по 31 декабря сыграл три матча. В игре Кубка лиги с «Бёрнли» (2:0) Рашфорд забил второй гол своей команды после передачи Скотта Мактоминея. В победной встрече английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0) англичанин стал автором победного гола, поразив ворота соперника на 19-й минуте, а спустя три минуты записал на свой счёт голевую передачу на Антони Марсьяля. Кроме того, Рашфорд принёс своему клубу минимальную победу в игре с «Вулверхэмптоном», забив единственный гол в матче на 76-й минуте.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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