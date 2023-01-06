В «Пари НН» прокомментировали переход защитника Ильи Агапова в ЦСКА

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов прокомментировал переход защитника нижегородцев Ильи Агапова в ЦСКА.
«С Ильёй расстались нормально. Задача «Пари НН» сейчас — развивать молодых футболистов, зарабатывая на переходах в более именитые клубы. Конечно, печально терять игроков — с Агаповым были связаны определённые надежды. Устроила ли сумма за переход? Если клуб подписал документы, значит, сумма устроила», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
В ноябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Агапова в расположение команды на товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), но на поле Илья не провёл ни минуты.
- 6 января 2023
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