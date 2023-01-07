«Милан» предложил € 10 млн за форварда «ПСЖ» Сарабию. Во Франции готовы к продаже игрока

Нападающий «ПСЖ» Пабло Сарабия в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана». Действующий чемпион Италии предложил за переход футболиста € 10 млн. Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, парижане готовы принять предложение, а сам испанец готов покинуть столицу Франции из-за недостатка игровой практики.

Пабло Сарабия стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Севильи». В 97 матчах за французский клуб он забил 22 гола и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Ранее испанский футболист выступал за «Спортинг», «Хетафе» и мадридский «Реал», воспитанником которого и является.

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