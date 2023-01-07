«Барселона» близка к приобретению Рубена Невеша. Хави не даёт согласия на трансфер

«Барселона» близка к покупке португальского полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.



Каталонский клуб не может позволить себе большие траты, и подписание 25-летнего хавбека сборной Португалии укладывается в стратегию.



«Вулверхэмптон» согласен снизить сумму компенсации, если в сделку включат футболистов «Барсы», сообщает Sport. Англичанам интересны Франк Кессье и Нико Гонсалес, арендованный «Валенсией».



При этом главный тренер «Барселоны» Хави пока не дает согласия на подписание Невеша, потому что считает, что игрок не совсем подходит на позицию Серхио Бускетса. Однако руководство каталонского клуба всё равно намерено приобрести полузащитника.



Невеш забил 4 гола и получил 7 желтых карточек в 17 матчах АПЛ в этом сезоне. На ЧМ-2022 он провел 5 игр.

Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио»: