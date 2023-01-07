Гордеев: Это’О и Карлос могли разукрасить, дополнить и усилить твои мысли своим опытом

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев рассказал, как относились к тренировочному процессу в махачкалинском клубе знаменитые футболисты Это’О, Роберто Карлос и Виллиан.

«У Роберто Карлоса вообще одна из лучших карьер в мире. Да, эти ребята уже тогда были футбольными величинами. Но с ними было очень легко работать.



Есть только одно большое «но». Если они понимали, что это работает, тогда вообще не надо было напрягаться. Они сразу схватывали всё, да ещё могли разукрасить, дополнить и усилить твои мысли своим опытом. Но стоило им только столкнуться с малейшей долькой непрофессионализма или непонятным решением тренера, они могли высказать все эти моменты. Это требовало безупречной организации и подготовки.



Очень хорошо когда‑то сказал Йохан Круифф про Ромарио: «Вы знаете, я допустил ошибку, что отпустил его из «Барселоны». Но мы все немного устали от него, он был своеобразный. У нас шесть дней в неделю болела голова, но на седьмой день, когда была игра, голова болела уже у соперника». И у нас было так же. Легионеры очень требовательные к себе, у них статус. Но когда они выходили на поле, мы понимали, что добились своих поставленных задач, и голова начинала болеть у противника.

Что такое топ‑клуб? Безупречная организация вообще всего. И безупречный тренировочный процесс — приводит слова Гордеева «Матч ТВ».