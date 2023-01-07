Жоан Лапорта: Суперлига может стать реальностью в 2025 году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями о будущем европейского футбола.



«Весной будет решение относительно Суперлиги, которое будет означать для клубов то же самое, что и закон Босмана для игроков. Я бы не согласился участвовать в этом проекте, если бы это было закрытое соревнование. К Суперлиге присоединились «Реал», «Ювентус» и другие клубы, которые до сих пор не хотят раскрываться.



Единственное, что мы хотим изменить — это модель управления. Оно должно принадлежать клубам, но пусть УЕФА будет за столом переговоров в роли ещё одной стороны.



Если решение будет положительным, то Суперлига может стать реальностью в 2025 году. Если же нет, то, отталкиваясь от решения, будем делать следующие шаги. Степень победы определит то, чего можно достичь с Суперлигой.



Мы сделаем европейское соревнование, которое будет соперничать с АПЛ. Мы хотим, чтобы английские клубы присоединились к Суперлиге, но думаем, что на первом этапе они этого не сделают. Я являюсь сторонником национальных чемпионатов, но, по моему личному мнению, на втором этапе произойдёт слияние АПЛ и Суперлиги.



Мои личные взаимоотношения с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом хорошие, но он должен был бы больше беспокоиться возвращением полутора миллионов зрителей, которое потеряло футбольное телевидение, а не дисквалификацией таких клубов, как «Барселона».



Ла Лига выступает в роли законодателя, судьи и исполнителя. Она совмещает три ветви власти — этого не должно быть. Ла Лига изменила регламент, потому что наше видение финансового фэйр-плей отличается от их», — приводит слова Лапорты Cadena Ser.

Лапорта танцует в Лас-Вегасе