В стартовом составе «ПСЖ» вышел 16-летний футболист. Он стал самым молодым в истории

Опорный полузащитник Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым футболистом французского «ПСЖ», когда-либо выходившем на поле официальных матчах в стартовом составе парижан.
Заир-Эмери вышел в стартовом составе «ПСЖ» вчера, 6 января, в матче 1/32 Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Футболист провёл на поле все 90 минут. Французского полузащитнику было 16 лет 9 месяцев и 29 дней. Он побил рекорд бывшего защитника парижан Мамаду Сако, который выходил в старте «ПСЖ» 17 лет и одного дня.
Заир-Эмери является воспитанником французского гранда. Ранее он сыграл в пяти матчах Лиги 1 и дебютировал в Лиге чемпионов. Всего за семь матчей в основном составе «ПСЖ» Заир-Эмери сыграл 141 минуту, не отметившись результативными действиями.
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