Сергей Юран оценил идею о послематчевых интервью для судей РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.

«Такая идея — это здорово. Тренеры и игроки дают интервью. Понятно, что после матча где-то эмоции присутствуют, где-то внутри напряжение. Но это хорошее предложение — по горячим моментам брать интервью у судей. Это было бы очень неплохо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».