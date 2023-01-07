Сергей Юран оценил идею о послематчевых интервью для судей РПЛ
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением об идее обязать арбитров давать интервью после матчей.
«Такая идея — это здорово. Тренеры и игроки дают интервью. Понятно, что после матча где-то эмоции присутствуют, где-то внутри напряжение. Но это хорошее предложение — по горячим моментам брать интервью у судей. Это было бы очень неплохо», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
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