Месси в рекордный пятый раз стал лучшим плеймейкером года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2022 года.
Месси удостоен этой награды в пятый раз (2015, 2016, 2017, 2019, 2022). У испанца Хави четыре аналогичные премии. Лионель набрал 170 очков, что на 55 больше, чем у полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича (115), и на 130 больше, чем у полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брёйне (40). Месси получил свою третью награду в 2022 году после номинаций «Лучший игрок мира» и «Лучший международный бомбардир мира IFFHS».
Напомним, на минувшем чемпионате мира в Катаре Лионель Месси в составе национальной команды Аргентины стал победителем турнира. Форвард был признан лучшим игроком мирового первенства. По ходу турнира он забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Видео: пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса.
- 7 января 2023
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