Зоммер не боится конкуренции с Нойером в «Баварии». Швейцарец хочет бороться за трофеи

Швейцарский голкипер «Боруссии» Мёнхенгладбах Ян Зоммер решительно настроен перейти в мюнхенскую «Баварию». Вратаря не смущает конкуренция с немецким коллегой по амплуа Мануэлем Нойером. Об этом сообщают журналисты Филипп Кесслер и Мануэль Бонке в «твиттере».
По информации немецких журналистов, Зоммер хочет перейти в «Баварию», несмотря на интерес к нему со стороны английских, итальянских и испанских клубов. Швейцарец с благодарностью относится к «Боруссии», но возможный переход в «Баварию» привлекает его возможностью побороться за трофеи внутри Германии и в Европе.
План Зоммера состоит в том, чтобы отыграть в «Баварии» всю вторую часть сезона в качестве основного голкипера, в идеале выиграв все три возможных трофея: Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. В следующем же сезоне швейцарский вратарь рассчитывает на честную конкуренцию с Нойером. Зоммер верит, что сможет убедить тренерский штаб в том, что именно он достоин быть основным голкипером мюнхенцев. Зоммер уважает Нойера, но не боится его.
Напомним, «Бавария» находится в поиске голкипера из-за травмы Нойера, который выбыл до конца текущего сезона.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 7 января 2023
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