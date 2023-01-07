Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри — о Виалли: он был образцом для подражания для молодых игроков

Аллегри — о Виалли: он был образцом для подражания для молодых игроков
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о смерти итальянского футболиста Джанлуки Виалли.

«Я знал Виалли лично, и он очень много значил для итальянского футбола. Он был образцом для подражания для молодых игроков, и нам всем будет его не хватать. Наблюдая за его игрой, нельзя было не восхищаться его техникой, его душой и страстью», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни бывший футболист провёл в больнице.

Виалли сыграл 59 матчей в составе сборной Италии. С английским «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе итальянского «Ювентуса» форвард выиграл Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе». По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд».

Новость по теме
«Ювентус» опубликовал трогательное прощальное письмо, посвящённое Джанлуке Виалли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023