Аллегри — о Виалли: он был образцом для подражания для молодых игроков

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на новость о смерти итальянского футболиста Джанлуки Виалли.



«Я знал Виалли лично, и он очень много значил для итальянского футбола. Он был образцом для подражания для молодых игроков, и нам всем будет его не хватать. Наблюдая за его игрой, нельзя было не восхищаться его техникой, его душой и страстью», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».



Причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни бывший футболист провёл в больнице.



Виалли сыграл 59 матчей в составе сборной Италии. С английским «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе итальянского «Ювентуса» форвард выиграл Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе». По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд».

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