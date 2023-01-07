Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Дешам возглавил национальную команду Франции в июне 2012 года. Сборная Франции во главе с Дешамом одержала 89 побед в 139 матчах. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций 2021 года, вышли в финал Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сейчас Франция находится на третьем месте в рейтинге ФИФА, а на протяжении последних пяти лет неизменно входит в нём в четвёрку лучших.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).
Видео: болельщики встречают сборную Франции в Париже.
- 7 января 2023
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:33
-
12:32
-
12:14
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18
-
10:15