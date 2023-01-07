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Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года

Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года
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Федерация футбола Франции объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Дешам возглавил национальную команду Франции в июне 2012 года. Сборная Франции во главе с Дешамом одержала 89 побед в 139 матчах. Под его руководством французы выиграли чемпионат мира 2018 года в России, Лигу наций 2021 года, вышли в финал Евро-2016 и чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сейчас Франция находится на третьем месте в рейтинге ФИФА, а на протяжении последних пяти лет неизменно входит в нём в четвёрку лучших.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Франции уступила национальной команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).

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Видео: болельщики встречают сборную Франции в Париже.

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