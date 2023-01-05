Главный тренер «Лиона» Блан прокомментировал скандальное видео с участие Ловрена

Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан прокомментировал ситуацию со скандальным видео с участием новичка команды хорватского защитника Деяна Ловрена.

«Это националистическая песня об освобождении своей страны. Вы должны задать этот вопрос ему, я не могу отвечать за него. Среди вас здесь собрались исключительно респектабельные люди… У вас в окружении тоже только респектабельные люди? Возможно, вам покажется, что я что-то утаиваю, но я смотрел на то, что он может привнести в клуб как игрок. Я думаю, он хороший футболист.

Я готов обсуждать только спортивную составляющую перехода. Я видел человека, который является примерным семьянином, с уважением относится к своим детям и жене. Вам нужно задать свой вопрос ему, и вы сделаете это, когда встретитесь с ним. Я понимаю, что это сильно шокирует, но мы сейчас на спортивной пресс-конференции.

Честно говоря, мы просто футболисты. Мы здесь не для того, чтобы говорить о каких-то серьёзных вещах. Это мой ответ. Деян — игрок с опытом, который был нам нужен. Он играл на очень высоком уровне», — приводит слова Блана с пресс-конференции RMC Sport.

Ранее Ловрен оказался в центре скандала после того, как в интернете появилось видео с вечеринки игроков сборной Хорватии после возвращения с чемпионата мира 2022 года. В видеоролике хорватский защитник, на тот момент защищавший цвета санкт-петербуржского «Зенита», спел хорватскую песню «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.



Критики связывают эту песню с ультраправой фашистской организацией Усташи. В песне упоминается территория Херцег-Босна, образовавшаяся в результате Боснийской войны и являвшаяся непризнанным государством в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах.