Клопп: воспоминания о победе в Кубке Англии останутся навсегда, но мы хотим создать новые

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 3-го раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится сегодня, 7 января. Начало игры — в 23:00 мск.
«Сегодня вечером нам предстоит ещё одна тяжелая игра против соперника, который демонстрирует значительные улучшения под руководством нового тренера. Хулен Лопетеги — очень, очень опытный тренер, и его резюме говорит само за себя.
Я хотел бы поприветствовать Хулена на «Энфилде» и пожелать ему всего наилучшего, поскольку он продолжает свой ускоренный курс английского футбола, опыт, который я хорошо знаю с тех пор, как впервые пришёл в Премьер-лигу несколько лет назад. Конечно, я также приветствую помощников Хулена, а также игроков, руководство и болельщиков «Вулверхэмптона».
Это будет первый раз, когда мы сыграем в Кубке Англии с тех пор, как выиграли турнир на «Уэмбли» в мае прошлого года. Воспоминания о том дне останутся с нами навсегда, но сейчас мы хотим создать новые. Как известно всем в футболе, Кубок Англии — это совершенно особое соревнование. Как и все остальные участники, мы хотели бы пройти как можно дальше, так что давайте попробуем», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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