«Просто наслаждаюсь моментом». Блинд — о переходе в «Баварию»

Защитник «Баварии» Дейли Блинд прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб.
«Разговаривал ли я с ван Галом и тен Хагом перед переходом? Нет, потому что всё происходило очень быстро. Они потом написали мне и поздравили меня с трансфером. Нагельсманн? Он отличный тренер, с нетерпением жду возможности чему-нибудь научиться у него.
Моя адаптация? Я несколько раз общался с де Лигтом, и он был счастлив. Я не думаю, что языковой барьер станет большой проблемой, потому что здесь все хорошо говорят на английском — хотя я уже начал изучать немецкий.
У меня те же цели, что и у команды: завоевывать трофеи. Я хочу помогать команде и делиться своим опытом. Конечно, я хочу играть как можно больше, но понимаю свою роль и просто наслаждаюсь моментом. Посмотрим, что будет летом», — приводит слова Блинда с пресс-конференции пресс-служба «Баварии».
Болельщики «Баварии» скандировали имя Месси в Барселоне:
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