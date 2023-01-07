Футбольная ассоциация Англии расследует гомофобные выкрики фанатов «МЮ» в адрес Лэмпарда

Футбольная ассоциация Англии расследует гомофобные выкрики в адрес главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда во время матча 3-го раунда Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Об этом сообщил The Telegraph. Встреча прошла в ночь с 6 на 7 января по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.



Футбольная ассоциация Англии планирует связаться с «Манчестер Юнайтед» и полицией после того, как болельщики «красных дьяволов» использовали гомофобные кричалки в адрес Лэмпарда.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Антони: форвард «Манчестер Юнайтед» замкнул передачу Маркуса Рашфорда. На 14-й защитник Конор Коуди забил ответный мяч. На 52-й минуте всё тот же Коуди отправил мяч в собственные ворота, выведя «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 90+7-й минуте Рашфорд реализовал пенальти, установив окончательный счёт — 3:1.

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