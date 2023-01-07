«Мы заслужили большего». Лэмпард — о поражении от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 3-го раунда Кубка Англии.
«Никто не радуется поражению, я злейший. Можно контролировать игру, но не всегда контролировать результат. Выступление было отличным во многих отношениях.
Мы всегда можем быть лучше, но игра была достойной, если учесть, что «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме. Они забили в самом начале, но мы проявили стойкость, храбрость в игре с мячом, организацию обороны и рабочую дисциплину, как в матче с «Сити», но в этот раз мы были очень опасны в атаке, у нас были хорошие шансы.
Забываем о последнем голе, потому что он был забит так поздно, а при счете 1:2, думаю, мы действительно заслужили большего», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Эвертона».
Видео: Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 7 января 2023
-
11:17
-
11:05
-
11:00
-
10:52
-
10:50
-
10:44
-
10:41
-
10:29
-
10:29
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:47
-
09:46
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:12
-
08:45
-
08:10
-
07:44
-
07:36
-
07:06
-
06:27
-
05:40
-
05:33
-
05:23
-
05:20
-
05:06
-
04:49
-
04:48
-
04:40