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«Мы заслужили большего». Лэмпард — о поражении от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

«Мы заслужили большего». Лэмпард — о поражении от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

«Никто не радуется поражению, я злейший. Можно контролировать игру, но не всегда контролировать результат. Выступление было отличным во многих отношениях.

Мы всегда можем быть лучше, но игра была достойной, если учесть, что «Манчестер Юнайтед» в хорошей форме. Они забили в самом начале, но мы проявили стойкость, храбрость в игре с мячом, организацию обороны и рабочую дисциплину, как в матче с «Сити», но в этот раз мы были очень опасны в атаке, у нас были хорошие шансы.

Забываем о последнем голе, потому что он был забит так поздно, а при счете 1:2, думаю, мы действительно заслужили большего», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Эвертона».

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