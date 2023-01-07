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Тен Хаг: за последние годы «МЮ» купил невообразимое количество средних игроков

Тен Хаг: за последние годы «МЮ» купил невообразимое количество средних игроков
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил трансферы «красных дьяволов» за последние несколько лет.

«В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество игроков ненадлежащего качества. Большинство купленных футболистов были игроками среднего уровня. Для «Манчестер Юнайтед» недостаточно быть средним игроком. Носить футболку «Юнайтед» очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением», — приводит слова тен Хага журналист Алекс Тюрк в своём «твиттере».

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Под его руководством команды занимает четвёртую строчку турнирной таблицы АПЛ, набрав 35 очков после 17 сыгранных матчей.

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