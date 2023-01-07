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«Реал Мадрид» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании

«Реал Мадрид» сыграет с «Вильярреалом» в 1/8 финала Кубка Испании
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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023. Были сформированы следующие пары.

Кубок Испании. 1/8 финала
«Сеута» — «Барселона»
«Леванте» — «Атлетико Мадрид»
«Спортинг Хихон» — «Валенсия»
«Алавес» — «Севилья»
«Бетис» — «Осасуна»
«Вильярреал» — «Реал Мадрид»
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»
«Атлетик» — «Эспаньол»

Матчи 1/8 финала Кубка Испании пройдут с 17 по 19 января.

Действующим обладателем трофея является «Бетис». В финале предыдущего розыгрыша Кубка Испании команда обыграла «Валенсию» (1:1, 5:4 по пенальти) на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Наиболее титулованный клуб турнира — «Барселона» (31 трофей).

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