Широков — об интервью судей: можно давать комментарии, как футболисты: «Извините, пирожки»

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об идее обязать арбитров давать комментарии после завершения матчей.

«На данный момент отношусь положительно к идее обязать судей давать интервью после матчей. Но посмотрим, как оно будет. Можно же давать комментарии, как у нас футболисты: «Извините, у меня пирожки там или яблоки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что на товарищеском турнире команд Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в ОАЭ, судьи будут давать послематчевые комментарии. Соревнование пройдёт с 1 по 11 февраля, в нём примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».