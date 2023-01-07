Широков — об интервью судей: можно давать комментарии, как футболисты: «Извините, пирожки»
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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением об идее обязать арбитров давать комментарии после завершения матчей.
«На данный момент отношусь положительно к идее обязать судей давать интервью после матчей. Но посмотрим, как оно будет. Можно же давать комментарии, как у нас футболисты: «Извините, у меня пирожки там или яблоки», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что на товарищеском турнире команд Российской Премьер-Лиги, который пройдёт в ОАЭ, судьи будут давать послематчевые комментарии. Соревнование пройдёт с 1 по 11 февраля, в нём примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
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