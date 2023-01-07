Нигматуллин: футбол — это шоу. Но судьи, к сожалению, одни из главных действующих лиц

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о внедрении обязательных послематчевых интервью от судей.

«Футбол — это шоу. Но судьи, к сожалению, одни из главных действующих лиц. Это прекрасно показал и прошедший чемпионат мира. Их скандальные решения и ошибки зачастую выходят на передний план. Ситуация немного разочаровывает, но такова современная данность.

Конечно, зрителям будут интересны объяснения трактовок того или иного эпизода. Футболистам тоже не хочется сразу после матчей или в перерывах давать интервью. Но это интересно и нужно — это часть шоу. Хочется пойти отдохнуть и быстрее перезагрузиться, но они вынуждены говорить — иногда с неохотой. Это часть индустрии, которую нужно развивать, чтобы делать футбол интереснее», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, на товарищеском турнире в ОАЭ, в котором с 1 по 11 февраля примут участие команды Российской Премьер-Лиги, судьи будут давать комментарии после матчей.