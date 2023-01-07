Кобелев: судьи будут уходить от ответа на острые вопросы, если обязать их давать интервью

Российский тренер Андрей Кобелев поделился мнением об идее внедрить обязательные послематчевые интервью футбольных арбитров.

«Если обязать судей давать интервью, то в большинстве своём они будут уходить от ответа на острые вопросы. У тренеров тоже есть обязанность после игры давать интервью. Правда, после матчей не всегда получается взвешенно отвечать в силу эмоций.



Но мы видим, что футбол приобретает большую открытость. Сейчас это неотъемлемая часть жизни не только в футболе», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в феврале в ОАЭ пройдёт товарищеский турнир с участием команд Российской Премьер-Лиги, на котором судьи будут давать комментарии по завершении встреч.