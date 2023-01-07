Тренер «Сампдории» Станкович: мы не будем бояться «Наполи»
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Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович поделился ожиданиями от матча с «Наполи».
«Наполи» — фантастическая команда, и на данный момент они остаются фаворитами в борьбе за скудетто, поэтому, естественно, они также являются фаворитами в игре с нами. Однако мы сконцентрированы только на себе. Они фавориты, но мы на своей территории и не будем бояться. Уважайте каждого соперника, но никогда не бойтесь. Нужно защитить честь клуба перед нашими болельщиками, и мы готовы к вызову.
Победа в игре с «Сассуоло» была прежде всего отличной с точки зрения менталитета, поскольку мы всё время оставались сконцентрированными», — приводит слова Станковича Football Italia.
«Сампдория» сыграет с «Наполи» завтра, 8 января. Матч начнётся в 20:00 мск.
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