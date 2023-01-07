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Раванелли назвал игрока «Наполи», хуже всего проявившего себя в матче с «Интером»

Раванелли назвал игрока «Наполи», хуже всего проявившего себя в матче с «Интером»
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Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли по итогам победы «Интера» над «Наполи» (1:0) похвалил миланский клуб за самоотдачу, а также назвал игрока неаполитанцев, который в особенности подвёл свою команду.

«Интер» провёл отличный матч, у них много достоинств, потому что они провели матч так же, как с «Барселоной», с большой отдачей, отличной игрой в обороне и отличным прессингом. Они хотели одержать победу с характером, и они заслужили это.

В составе «Наполи» сразу несколько важных игроков потерпели неудачу, и прежде всего плохо сыграл Виктор Осимхен. «Наполи» сделал гораздо меньше своих возможностей», — приводит слова Раванелли Sports Brief.

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