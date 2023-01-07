«Хотелось бы это вернуть». Курбан Бердыев — о целях в «Сочи» на остаток сезона

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ставит главной задачей на оставшуюся часть сезона создание боеспособной команды и возвращение к игре, которую сочинцы показали в прошлом сезоне.

«Сочи мне знаком, я жил здесь два года. Планы на оставшуюся часть сезона? Создать боеспособный коллектив, который был у команды в прошлом сезоне. Я ребятам сказал, что на ту команду было приятно смотреть, на то, как она играла как в обороне, так и в атаке. Нам бы хотелось это вернуть», — рассказал Бердыев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».

О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.