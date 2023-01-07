«Хотелось бы это вернуть». Курбан Бердыев — о целях в «Сочи» на остаток сезона

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев ставит главной задачей на оставшуюся часть сезона создание боеспособной команды и возвращение к игре, которую сочинцы показали в прошлом сезоне.
«Сочи мне знаком, я жил здесь два года. Планы на оставшуюся часть сезона? Создать боеспособный коллектив, который был у команды в прошлом сезоне. Я ребятам сказал, что на ту команду было приятно смотреть, на то, как она играла как в обороне, так и в атаке. Нам бы хотелось это вернуть», — рассказал Бердыев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».
О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.
- 7 января 2023
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
19:04