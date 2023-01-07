Тен Хаг: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — самые сильные команды Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги (четвёртое место), а также назвал самые сильные клубы чемпионата.
«Я думаю, мы должны быть довольны тем, где мы сейчас находимся, учитывая проблемы, с которыми столкнулись в начале сезона. Мы ещё не конкурентоспособны в сравнении с «Манчестер Сити». Я всё ещё считаю, что этот клуб на данный момент находится на слишком высокой ступени.
Я также ожидаю, что «Ливерпуль» вернётся — и я вижу их вместе с «Сити» как две команды, которые являются самой грозной силой в Англии. Кроме того, «Арсенал» проводит суперсезон и оторвался от многих в лиге», — приводит слова тен Хага британское издание The Sun.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:
- 7 января 2023
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:31
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:15
-
19:11
-
19:05
-
19:04