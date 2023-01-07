Тен Хаг: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — самые сильные команды Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице английской Премьер-лиги (четвёртое место), а также назвал самые сильные клубы чемпионата.

«Я думаю, мы должны быть довольны тем, где мы сейчас находимся, учитывая проблемы, с которыми столкнулись в начале сезона. Мы ещё не конкурентоспособны в сравнении с «Манчестер Сити». Я всё ещё считаю, что этот клуб на данный момент находится на слишком высокой ступени.

Я также ожидаю, что «Ливерпуль» вернётся — и я вижу их вместе с «Сити» как две команды, которые являются самой грозной силой в Англии. Кроме того, «Арсенал» проводит суперсезон и оторвался от многих в лиге», — приводит слова тен Хага британское издание The Sun.

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