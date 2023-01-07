Автор дубля в ворота Аргентины на ЧМ может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский нападающий «Бешикташа» Ваут Вегорст, который оформил дубль в ворота Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира (2:2, 3:4 в серии пенальти), может сменить клубную прописку. Как сообщает Footmercato, 30-летним форвардом интересуется «Манчестер Юнайтед», и, по сведениям источника, стороны успели провести успешные переговоры о трансфере.
«Манчестер Юнайтед» остро нуждается в подписании форварда после расторжения контракта с Криштиану Роналду, который спустя более месяца подписал контракт с «Аль-Насром». Считается, что профиль Вегорста идеально впишется в план главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.
Вегорст выступает за турецкий клуб на правах аренды, а сам он числится игроком «Бёрнли», выступающего в первом дивизионе Англии. Игрок перешёл в английскую команду в январе 2022 года, но по окончании сезона был отдан в аренду из-за вылета «Бёрнли» в Чемпионшип.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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