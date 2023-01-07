Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг назвал клубы АПЛ, с которыми придётся бороться «МЮ» за попадание в Лигу чемпионов

Тен Хаг назвал клубы АПЛ, с которыми придётся бороться «МЮ» за попадание в Лигу чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал клубы, с которыми придётся конкурировать «красным дьяволам» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Нам предстоит сразиться с «Челси», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» за путёвку в Лигу чемпионов, так что конкуренция огромная. Цель клуба — снова сыграть в Лиге чемпионов. Это всегда должно быть нашей целью. Если мы добьёмся этого, то можно сказать, что успешно провели сезон», — приводит слова тен Хага британское издание The Sun.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Столько же у «Ньюкасла», который находится на третьей позиции. Вторым идёт «Манчестер Сити» (39), а возглавляет таблицу «Арсенал» (44).

Новость по теме
Тен Хаг: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — самые сильные команды Англии

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023