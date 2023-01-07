Тен Хаг назвал клубы АПЛ, с которыми придётся бороться «МЮ» за попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал клубы, с которыми придётся конкурировать «красным дьяволам» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Нам предстоит сразиться с «Челси», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом» за путёвку в Лигу чемпионов, так что конкуренция огромная. Цель клуба — снова сыграть в Лиге чемпионов. Это всегда должно быть нашей целью. Если мы добьёмся этого, то можно сказать, что успешно провели сезон», — приводит слова тен Хага британское издание The Sun.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 35 очков. Столько же у «Ньюкасла», который находится на третьей позиции. Вторым идёт «Манчестер Сити» (39), а возглавляет таблицу «Арсенал» (44).

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