«Ювентус» дома минимально обыграл «Удинезе» в матче Серии А

Сегодня, 7 января, завершился матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра матча Маттео Маркетти прозвучал в 20:00 мск.

Первый тайм встречи завершился без голов. Несмотря на преимущество домашнего стадиона, подопечные Массимилиано Аллегри не смогли доминировать над соперником, уступив во владении.

Во втором тайме «Ювентус» уже больше держал мяч у себя, однако опасных моментов команда создала столько же, сколько и «Удинезе». Однако в самом конце встречи именно хозяевам улыбнулась удача. На 86-й минуте крайний защитник Данило реализовал голевой момент после передачи Федерико Кьезы и принёс своей команде победу — 1:0.