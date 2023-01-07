Гендиректор «Брайтона»: это особенное чувство — иметь в составе победителя чемпионата мира

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением о полузащитнике команды Алексисе Мак Аллистере, который вернулся в клуб после победы в составе Аргентины на чемпионате мира.

«Это действительно особенное чувство — иметь в составе победителя Кубка мира. Это то, чем все в клубе могут гордиться. Я только что приехал сюда, в Мидлсбро, на нашу игру в Кубке Англии, и я впервые лично поговорил с Алексисом после его победы на чемпионате мира. Он всё ещё сияет от гордости.

Мы усердно работали перед чемпионатом мира, чтобы согласовать новый контракт с Алексисом. Мы работали с его отцом и агентом, чтобы заключить сделку, которая устроила бы всех. И мы рады, что сделали это не только потому, что Алексис в итоге выиграл чемпионат мира, но и потому, что мы хотели, чтобы он обосновался и чувствовал себя комфортно на турнире.



Мы также хотели дать ему долгосрочный план на будущее. Что произойдёт в это трансферное окно, в следующее или через другое, никто из нас не может предсказать. Но мы рады возвращению Алексиса и с нетерпением ждём от него большого футбола во второй половине сезона», — приводит слова Барбера CBS Sports.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ: