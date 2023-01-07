Гендиректор «Брайтона»: это особенное чувство — иметь в составе победителя чемпионата мира

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер поделился мнением о полузащитнике команды Алексисе Мак Аллистере, который вернулся в клуб после победы в составе Аргентины на чемпионате мира.
«Это действительно особенное чувство — иметь в составе победителя Кубка мира. Это то, чем все в клубе могут гордиться. Я только что приехал сюда, в Мидлсбро, на нашу игру в Кубке Англии, и я впервые лично поговорил с Алексисом после его победы на чемпионате мира. Он всё ещё сияет от гордости.
Мы усердно работали перед чемпионатом мира, чтобы согласовать новый контракт с Алексисом. Мы работали с его отцом и агентом, чтобы заключить сделку, которая устроила бы всех. И мы рады, что сделали это не только потому, что Алексис в итоге выиграл чемпионат мира, но и потому, что мы хотели, чтобы он обосновался и чувствовал себя комфортно на турнире.
Мы также хотели дать ему долгосрочный план на будущее. Что произойдёт в это трансферное окно, в следующее или через другое, никто из нас не может предсказать. Но мы рады возвращению Алексиса и с нетерпением ждём от него большого футбола во второй половине сезона», — приводит слова Барбера CBS Sports.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
- 8 января 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:45
-
00:40
-
00:39
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 7 января 2023
-
23:51
-
23:48
-
23:33
-
23:26
-
23:05
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:14
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
21:02
-
21:00